كندا ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

رحبت الحكومة الكندية، اليوم السبت، بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري بعد أشهر من المفاوضات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي نحو ضمان الاستقرار للشعب اللبناني.

وأعربت وزارة الخارجية الكندية – في بيان اليوم السبت – عن أملها بأن تحقق الحكومة اللبنانية الجديدة تقدما بشأن التحديات التي يواجهها لبنان، عن طريق تفعيل الإصلاحات الأساسية اللازمة لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، لافتة إلى أن الحكومة الجديدة سيكون لها مهمة تتمثل في دعم سياسة الانفصال عن الصراعات الإقليمية وأحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأشادت الوزارة بالعلاقات الثنائية بين لبنان وكندا، مشيرة إلى أن كندا تعد موطنا لطائفة لبنانية كبيرة ونابضة بالحياة، ساهمت في المجتمع الكندي لأكثر من قرن من الزمان، مؤكدا مواصلة بلاده للعمل مع الشعب اللبناني والحكومة الجديدة في جهودهم لبناء بلد آمن ومزدهر يلبي احتياجات شعبه.

وكان أمين عام مجلس الوزراء اللبناني فؤاد أحمد فليفل قد أعلن، الخميس الماضي، من داخل قصر بعبدا الرئاسي – مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة للبنان برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، والتي استغرق تأليفها قرابة 9 أشهر.

ا ش ا

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