كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعاون الإسلامي" تدين إنهاء عمل البعثة الدولية في الخليل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت منظمة "التعاون الإسلامي" القرارالإسرائيلي القاضي بإنهاء مهمة البعثة الدولية في مدينة الخليل بالضفة الغربية، معتبرة أن هذا الإجراء "خرق" لاتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية. وحذرت الأمانة العامة للمنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية، مقراً لها اليوم السبت "من خطورة هذا القرار الإسرائيلي الذي يشكل انتهاكاً للاتفاقيات الموقعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما القرار 904 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي المروعة عام 1994". ودعت المجتمع الدولي إلى "إبقاء البعثة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات والاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون وقوات الاحتلال الإسرائيلي". وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو، زعم في بيان صادر عن مكتبه أن بعثة المراقبة الدولية في الخليل تعمل ضد إسرائيل، وقال: "لن نسمح باستمرار عمل القوة الدولية التي تعمل ضدنا".

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