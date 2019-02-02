كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع ضحايا العاصفة القطبية بأمريكا إلى 21 قتيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا الطقس الجليدى فى غرب وسط الولايات المتحدة إلى 21 قتيلاً، بعد أكثر من يومين من البرد التاريخي الذي شلّ ثلثى الولايات الأمريكية، وألحق أضراراً نحو 90 مليون شخص.

وبدأت الدوامة القطبية تفقد قوتها تدريجيا يوم الجمعة، وكانت أكثر المدن تضرراً من الإعصار هى شيكاغو، حيث تجمّدت بحيرتها على مدار ساعات، وامتدّ المد البارد إلى المناظر الطبيعية الجميلة والخسائر البشرية.

وواصلت درجات الحرارة تحت الصفر رقماً قياسياً لمدة 52 ساعة متواصلة في أكبر مدينة في ولاية إلينوي، وانخفضت إلى -23 درجة مئوية، بينما في أجزاء أخرى من شمال الولايات المتحدة، انخفضت إلى -45 درجة مئوية، وقالت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، إنّ هذه هي ثاني أطول فترة مع درجات حرارة أقل من الصفر والتي يتم تسجيلها في شيكاغو بعد ديسمبر 1983، عندما استمر البرد القارس 98 ساعة.

واضطرت السلطات لإغلاق المدارس وإلغاء الرحلات الجوية والخدمات البريدية وتعطل القطارات في المنطقة، ومع ذلك، كان للإعصار أيضًا جانبه الإيجابي، خاصة بالنسبة للمصورين، حيث ترك منظرًا أبيضًا مثيرًا للإعجاب يتناقض مع لون السماء الأزرق.

ووفقاً لشبكة "روسيا اليوم"، أنّه كان بين الضحايا طالبة في جامعة أيوا التي عثر عليها متجمدة فى منزلها حتى الموت يوم الأربعاء، وهي امرأة 38 عاماً من شيكاغو.