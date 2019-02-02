كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التوصل إلى اتفاق سلام في إفريقيا الوسطى خلال محادثات الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حكومة إفريقيا الوسطى عبر حسابها على "تويتر" التوصل إلى اتفاق سلام مع المجموعات المسلحة اليوم السبت، في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد سلسلة من المفاوضات.

وقالت الحكومة في تغريدة: "تم التوصل إلى اتفاق سلام في هذه اللحظة في الخرطوم" مؤكدة أنه "سيتم التوقيع عليه بالأحرف الأولى غداً الأحد".

واحتضنت جمهورية أفريقيا الوسطى، في وقت سابق، توقيع ما لا يقل عن 7 اتفاقات سلام في 5 سنوات، دون أن يتيح أي منها استعادة الاستقرار، في بلد يعاني فيه 4.5 مليون نسمة ويلات الحرب الأهلية منذ 2013.

وسعى الحوار الذي يعده الاتحاد الأفريقي منذ يوليو 2017، ويلقى دعم الشركاء الرئيسيين في بانجي، إلى تحقيق أكثر طموحاً من سابقيه. وسيشارك فيه أبرز قادة المجموعات المسلحة، إضافة إلى وفد حكومي رفيع المستوى.