كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانية تعثر على رسالتها الملقاة فى البحر بعد 17 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجدت امرأة بريطانية رسالتها التى ألقتها عبر زجاجة إلى البحر بعد 17 عاماً عندما كان عمرها 7 سنوات.

وفي عام 2001، كتبت إيميلي إدواردز-25 عاماً، مستوحاة من فيلم "رسالة في زجاجة"، مذكرة أثناء قضاء عطلة مع عائلتها في مدينة ريل بالمملكة المتحدة، لم تتخيل الفتاة أبداً أنها ستعيد رسالتها.

ومع ذلك، عثر سام هاموند مؤخراً، على الزجاجة بعد أن كان على شاطئ في نيفين، على بعد حوالي 100 كيلومتر من مكان إطلاقها.

ويبدو ملاحظة الرمز البريدي، وتاريخ واسم المرأة فى الرسالة، وبما أنهم لم يعثروا أبدًا على شيء من هذا القبيل، قرر هاموند ووالدته البحث عن المرأة إدواردز عبر موقع فيسبوك، و بعد مشاركة المنشور مئات المرات، تم إرجاع الرسالة إلى صاحبتها.

وقالت إدواردز لموقع "ليدبايبل" الأسبوع الماضي: "أرسل لي صديقي رسالة وصورة عما وجدوه وسألنى عما إذا كنت هناك منذ فترة طويلة".

وبعد مرور عدة سنوات تم مسح نص المذكرة ولم تعد المرأة تتذكر ما كتبته، ومع ذلك، أكدت سعادتها بالعثور على مذكرتها في النهاية.