أولمبيك خريبكة يُسقط المغرب التطواني بميدانه وينعتق من المركز قبل الأخير

حقق فريق أولمبيك خريبكة فوزا ثمينا، على مضيفه المغرب التطواني، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، بملعب “سانية الرمل” بمدينة تطوان، برسم الجولة 16 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

ووقع هدفي الفريق الخريبكي، اللاعب خالد حشادي، في الدقيقتين 29 و33 من زمن الجولة الأولى، ليعجز الفريق التطواني عن تعديل النتيجة في النصف الثاني من اللقاء، ويتلقى بذلك الهزيمة السادسة له هذا الموسم.

وبهذا الانتصار، الرابع له هذا الموسم، قفز الفريق الخريبكي للمركز 13 مؤقة برصيد 17 نقطة، بينما تجمد رصيد الفريق التطواني في 18 نقطة، بالمركز العاشر.

ليبصم بذلك رشيد الطاوسي، المدرب الجديد لفريق الخريبكي على بداية موفقة، بعد أن عين مدربا جديدا للفريق، خلفا لمحمد أمين بنهاشم.