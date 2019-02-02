كأس “الكاف”..الغيابات تضرب قلعة الرجاء قبل القمة المغربية-القارية أمام الحسنية

عاد شبح الغيابات ليضرب قلعة الرجاء الرياضي، قبل 24 ساعة تقريباً على المباراة التي تجمع رفاق زكرياء حدراف بفريق حسنية أكادير، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
إصابة الثنائي عمر بوطيب وعبد الرحيم الشاكير، قد تضع المدرب الجديد باتريس كارتيرون في ورطة جديدة، بأول ظهور له بمباراة النسور الخضر القارية-المغربية أمام غزالة سوس، بعد أن أكدت الفحوصات الطبية ضرورة إراحتهما تفادياً لتفاقم الإصابة، وعدم الزج بهما في اللقاء الذي يستضيفه ملعب أدرار، غداً الأحد، انطلاقاً من الساعة الخامسة مساءً.
وكانت قرعة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد أوقعت الأندية المغربية الثلاثة، الرجاء البيضاوي، حسنية أكادير، والنهضة البركانية في مجموعة واحدة، وبالضبط في المجموعة الأولى، وهي المرة الأولى في تاريخ المنافسة التي يتواجد فيها ثلاثي محلي في ذات المجموعة.
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