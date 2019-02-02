جدل معاصر الزيتون يصل إلى القضاء.. سلطات تاونات تحيل ملفات على المحكمة وتقرر منع اشتغال 10 وحدات

أسفرت حصيلة التدخلات، التي قامت بها لجنة مختلطة، تحت إشراف عمالة تاونات، بشأن ضبط مخالفات أرباب معاصر الزيتون، عن استصدار قرارات منع اشتغال عدد من المعاصر، فضلا عن إحالة ملفات على أنظار القضاء، في قضايا تتعلق ب” عدم احترام مقتضيات دفتر التحملات”.

وكشف بلاغ لعمالة تاونات، توصل ” اليوم24″ بنسخة منه، أنه من خلال 33 زيارة ميدانية، شملت 57 وحدة لاستخلاص زيت الزيتون، وإلى حدود تاريخ 31 يناير 2019، أسفرت حصيلة التدخلات عن استصدار قرارات منع اشتغال عشر 10 وحدات إنتاجية، بكل من جماعات تاونات، تمزكانة، أوطابوعبان، ومولاي بوشتى والمكانسة التابعتين لدائرة قرية ابا محمد.

وأضاف البلاغ أن سلطات العمالة وجهت إنذارات لأرباب ست 6 معاصر منها أربع وحدات تابعة لجماعة تاونات، ومعصرتين تتواجدان بكل من جماعتي سيدي يحيى بني زروال ومزراوة.

وفي سياق متصل، تم إحالة 8 محاضر مخالفات على مصالح المحكمة الابتدائية في تاونات، وهي مخالفات تتمحور، حسب البلاغ نفسه، حول عدم احترام دفتر التحملات الخاص بدراسة التأثير على البيئة، فيما يخص كمية الزيتون المرخص بعصرها، فضلا عن شروط النظافة داخل المعصرة، بالإضافة إلى شروط تسييج أحواض التبخر، وإضافة آليات غير مضمنة بالدراسات البيئية.