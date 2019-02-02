نيجيريا: 9 قتلى بهجوم مُسلَّح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتِل 9 أشخاص، اليوم السبت، في هجوم مسلح وقع بولاية "زمفارا" شمال غربي نيجيريا، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونفّذ مجهولون فجرا هجوما مسلحا على منطقة "غوساو" في الإقليم، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة عدد كبير جرى نقلهم إلى مستشفيات المنطقة.

ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف المنطقة التي تشهد بين الفينة والأخرى اشتباكات عنيفة بين المزارعين والرعاة.

وكانت منظمة العفو الدولية، قد قالت في نهاية 2018، إن أكثر من 3 آلاف و600 حالة قتل سجلت في الاشتباكات الدامية التي وقعت في نيجيريا بين الرعاة والمزارعين خلال السنوات الثلاث الماضية.