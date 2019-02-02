انت الان تتابع تفاصيل خبر المبعوث الأممي: انتخابات ليبيا ستفاقم الأزمة والوضع بحاجة لتسوية تاريخية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 فبراير 2019 06:51 مساءً - قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم السبت، إنه يعارض إجراء انتخابات في ليبيا، مشيراً إلى أن الأزمة بين الأطراف بحاجة إلى تسوية تاريخية شاملة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي جمعه بالقاهرة التي يزورها حالياً، مع أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.

واتفق سلامة مع أبو الغيط على أهمية أن يكون الملتقى الوطني الجامع على الأراضي الليبية، مشيراً إلى أن الملتقى لم يؤجل ولكن لم يحدد له تاريخ بعد.

وذكر سلامة أنه "سيتم تحديد موعد عندما تنتهي التحضيرات، ويكون هناك مستوى عالٍ من التفاهم بين الأطراف قبل الاجتماع، وهذا ما نعمل عليه".

ورداً على سؤال حول تصوره لمستقبل الانتخابات الليبية، أجاب: "الليبيون يريدون انتخابات، ونحن نقول مرحباً بالانتخابات والانتخابات النيابة آن أوانها".

واستدرك "لكن نريد انتخابات في أسرع وقت، ويجب أن تكون حلاً لمشكلة وليس تفاقماً للأوضاع في ليبيا".

وأضاف المبعوث الأممي: "لا بد من شروط أساسية نعمل عليها؛ منها وجود قانون ينظم ذلك والتزام من الجميع بما تسفر عن النتائج، حتى لا نجري انتخابات تفاقم الأزمة".

ولم يعول كثيراً على إمكانية إجراء لقاء جديد بين خليفة حفتر قائد القوات المدعومة من مجلس نواب طبرق (شرق)، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا المعترف بها دولياً فايز السراج.

وتابع سلامة: "حصلت عدة لقاءات بينهما تقترب من خمسة، ولكن ليس الأمر في لقاء وصورة والمصافحة بينهما".

واستدرك: "المهم وجود تفاهم على تسوية تاريخية بين الشرق والغرب والسلطتين المدنية والعسكرية، تسوية تاريخية ليست بين شخصين ولكن بين تيارات هناك يشارك فيها عموم الليبيين".

ومع بدايات العام 2019 يترقب المجتمع الدولي والليبيون انعقاد الملتقى الوطني، وهو أحد بنود خريطة طريق أعلنتها الأمم المتحدة، منذ أقل من عامين.

وكان مؤتمر دولي حول الأزمة الليبية، عقد في جزيرة صقلية الإيطالية العام الماضي، أوصى بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ربيع 2019.

ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط من اقتتال بين كيانات مسلحة وصراع على الشرعية والسلطة، في وضع تسعى الأمم المتحدة إلى إنهائه عبر عملية سياسية لا تزال متعثرة ويتحكم بها من أطراف خارجية.

وتسيطر قوات اللواء خليفة حفتر على المناطق الشرقية من ليبيا، ضمن صراع مع حكومة "الوفاق الوطني"، المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وقبل نحو شهر، أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السائح، أن المفوضية أنجزت 90% من التجهيز لإجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور الدائم للبلاد، الذي لم يحدد موعده بعد.