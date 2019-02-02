قمع أردوغان يتواصل.. السجن لبرلمانيين كرديين بتهمة الإرهاب

قضت محكمة تركية، السبت، بالسجن على برلمانيتين كرديتين سابقتين بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية ونشر دعاية لها.

وقالت وسائل إعلام تركية إنه صدر حكم بالسجن 14 عاما و3 أشهر على البرلمانية كولتان كشاناك، التي اعتقلت عام 2016 عندما كانت رئيسة مشاركة لبلدية مدينة ديار بكر بجنوب شرقي تركيا، كما صدر حكم بالسجن أيضا 15 عاما على صباحات تونجل، وهي مضربة عن الطعام منذ 3 أسابيع ولم تحضر الجلسة.

ورفضت كشاناك الاتهامات الموجهة إليها، قائلة إنها مسجونة منذ عامين قبل صدور حكم أمس الجمعة، مضيفة: "أفعل ما أفعله لأنه حقيقي وقانوني ومشروع وإنساني، كل ما أفعله يأتي في إطار السياسة الديمقراطية".

وتم القبض على كشاناك في أكتوبر/تشرين الأول عام 2016 واتهامها بالإدلاء بخطابات داعمة لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا في جنوب شرقي تركيا ذي الأغلبية الكردية منذ الثمانينيات، وقُتل أكثر من 40 ألف شخص في أعمال العنف.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إقالة مسؤولين منتخبين وموظفين على صلة بحزب العمال الكردستاني أمر ضروري في المعركة مع الحزب.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة تركية قرارا باعتقال اللواء أوزقان أديب أقغولاي، المسؤول السابق عن قيادة سائر تحركات المقاتلات الحربية بالجيش، على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة رجل الدين، فتح الله غولن، ودعمه المحاولة الانقلابية عام 2016.

ووفق المعلومات التي نشرتها العديد من الصحف والمواقع الإخبارية التركية، فإن أقغولاي كان قد تم توقيفه، يوم السبت الماضي، بدعوى أنه أجرى مكالمة هاتفية من هاتف استخدم ليلة المحاولة الانقلابية.

وبعد انتهاء النيابة من تحقيقاتها مع أقغولاي بعد توقيفه، قررت عرضه على محكمة بولاية ديار بكر، مطالبة باعتقاله، لتقوم الأخيرة في جلستها اليوم بإصدار قرار باعتقاله على ذمة التحقيقات.

وكان أقغولاي يشغل في 2016 منصب قائد العمليات في قيادة القاعدة الثامنة بولاية ديار بكر التي تزعم حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، أن طائرات الانقلابيين انطلقت منها أثناء المحاولة الانقلابية.

وأسند إلى أقغولايي قيادة سائر تحركات المقاتلات الحربية بالجيش التركي بتكليف من مجلس الشورى العسكري عام 2018، لكنه تقاعد بشكل مفاجئ قبل نحو 5 أشهر لتبدأ التحقيقات معه.