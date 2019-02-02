شكرا لقرائتكم خبر عن بوكو حرام تقتل 6 أشخاص في النيجر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (نيامي)قتل ستة أشخاص في هجوم جديد شنته جماعة بوكو حرام النيجيرية المتطرفة على قرية في جنوب شرق النيجر، القريب من نيجيريا، بمنطقة بحيرة تشاد، كما اعلن مسؤول بلدي.
واضاف هذا المسؤول لوكالة فرانس برس إن ستة أشخاص قتلوا ليلة أمس الأول (الجمعة) خلال هجوم لعناصر من الجماعة على قرية باغوي جرادي الواقعة في منطقة تومور.
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