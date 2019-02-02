شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال فنزويلي يدعو الجيش للتخلي عن مادورو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (كراكاس) دعا جنرال فنزويلي كبير القوات المسلحة للتمرد على الرئيس نيكولاس مادورو والاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيساً مؤقتا للبلاد، مع تنامي الضغوط في الداخل والخارج على مادورو للتنحي. دعا جنرال فنزويلي كبير القوات المسلحة للتمرد على الرئيس نيكولاس مادورو والاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيساً مؤقتا للبلاد، مع تنامي الضغوط في الداخل والخارج على مادورو للتنحي. وفي مقطع مصور جرى تداوله اليوم (السبت) على موقع تويتر، قال الجنرال فرانسيسكو يانيز عضو القيادة العليا للقوات الجوية، إن أغلب القوات المسلحة تخلت بالفعل عن مادورو.



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