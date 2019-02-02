شكرا لقرائتكم خبر عن التوصل إلى اتفاق سلام في إفريقيا الوسطى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (ليبرفيل)

أعلنت حكومة إفريقيا الوسطى عبر حسابها على تويتر، التوصل إلى اتفاق سلام، اليوم (السبت)، في العاصمة السودانية الخرطوم، مع المجموعات المسلحة.

وقالت الحكومة في تغريدة: «تم التوصل إلى اتفاق سلام في هذه اللحظة في الخرطوم»، و «سيتم التوقيع عليه بالأحرف الأولى غداً (الأحد) ثم في العاصمة بانغي بعد أيام».

من جهتها قالت الأمم المتحدة إن جمهورية أفريقيا الوسطى و14 مجموعة مسلحة توصلت لاتفاق سلام خلال محادثات جرت اليوم في الخرطوم.

وكانت المحادثات انطلقت يوم 24 يناير.