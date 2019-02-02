شكرا لقرائتكم العراق.. العثور على صواريخ معدة لاستهداف قاعدة أميركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني بمحافظة الأنبار اليوم السبت، العثور على صواريخ بعيدة المدى جاهزة لاستهداف قاعدة عين الأسد الجوية غربي البلاد.
وقال إن شرطة الأنبار عثرت اليوم السبت بإحدى قرى المحافظة، على صواريخ بعيدة المدى جاهزة للإطلاق على قاعدة عين الأسد التي يوجد بها الجيش الأميركي، وزارها الرئيس الأميركي دونالد #ترمب الشهر الماضي حيث احتفل مع الجنود هناك بعيد الميلاد.
وأشار المصدر إلى قيام القوات الأمنية في قيادة عمليات الأنبار بتفجير 68 عبوة ناسفة وتفكيك دار مفخخة وتفجير حزام ناسف من مخلفات عصابات #داعش الإرهابية.
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