جنرال في سلاح الجو الفنزويلي يعلن تأييده لغوايدو

اسماء السيد - كراكاس: أعلن جنرال في سلاح الجو الفنزويلي السبت أنه لم يعد يعترف بالسلطة "الديكتاتورية" للرئيس نيكولاس مادورو ويؤيد خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة، وذلك في شريط فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الجنرال فرانشيسكو يانيز الذي قدم نفسه على أنه مدير التخطيط الاستراتيجي في سلاح الجو "أبلغكم بانني لا أعترف بسلطة نيكولاس مادورو الديكتاتورية وأعترف بالنائب خوان غوايدو رئيسا لفنزويلا".

ويأتي ذلك قبل ساعات من تظاهرات جديدة للمعارضة للمطالبة برحيل مادورو.

وأضاف الجنرال الذي كان يرتدي بزته العسكرية وظهر من مكان لم يحدد أن "الانتقال نحو الديموقراطية وشيك" مؤكدا أن "الاستمرار في اصدار أوامر للقوات المسلحة بمواصلة قمع شعبنا، يعني استمرار الوفيات من الجوع والامراض".

وقال أنه أبلغ من قبل "رفاق ديموقراطيين" من المجموعة الجوية الرئاسية المسؤولة عن تنقلات الرئيس أن مادورو "يبقي طائرتين جاهزتين" بشكل دائم.

وهو أول عسكري بهذا المستوى ينضم علنا الى غوايدو فيما يراهن مادورو على دعم القوات المسلحة من أجل البقاء في السلطة. وحتى الان قام بذلك فقط كولونيل ملحق دفاعي في الولايات المتحدة.