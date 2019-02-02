شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان فى رسالة للصحفيين: أعتمد على 3 ركائز أساسية للم الشمل وإنقاذ المهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح المحتمل لمنصب نقيب الصحفيين، أنه اذا كان الهدف فى هذه المرحلة هو لم الشمل وإنقاذ المهنة، فإن الطريق، الذى يتم اتباعه لتحقيق ذلك يعتمد على 3 ركائز أساسية.

وأضاف ضياء رشوان فى تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن الركائز الأساسية هى الحرية و المهنية و المسئولية، متابعا: "وإذا توافقنا كصحفيين على هذه الأهداف والركائز سنحقق ما نصبو إليه بإذن الله تعالى".

واختتم: "ضياء رشوان نقيبا للصحفيين 2019 فقط بدعمكم وإرادتكم الحرة وحرصكم على حاضر ومستقبل المهنة".

وكان الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أعلن عن ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين فى انتخابات التجديد النصفى المقرر لها مارس المقبل.

وقال ضياء رشوان: "يشرفنى كعضو فى جمعيتكم العمومية الموقرة أن أتقدم لنيل ثقتكم الغالية مرشحا لموقع نقيب الصحفيين، من أجل "لم شمل نقابتنا" و"إنقاذ مهنتنا"، وطريقنا لتحقيق هذا.. هو الحرية والمهنية والمسئولية".