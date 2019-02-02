شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سعيد طعيمة يتقدم ببيان عاجل بشأن غرامات زراعه الأرز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضاف نائب المصريين الأحرار، أن الأسباب التى تجعل الأمر غير منطقي تتمثل فى؛ أن هناك تقادم لتحصيل الأموال وكذلك سقوط للأحكام، متسائلا:" أين الحكومة من التحصيل كل عام حتى يتم ردع كل من يخالف فى حينه .. حيث اعتادت الحكومات السابقة بإلقاء تلك المخالفات بعد الاعلان عنها وهذا أدى إلى تفاقم تلك المخالفات.
وتابع:" لم نجد فى عام 2018 مخالفة واحدة، لأن البرلمان المصرى وضع بصمة على القوانين القديمة..وبالتالى قامت الحكومة بإزالة المخالفة فى المهد، ولذلك لم نجد مخالفة واحدة العام الماضى.
وطالب نائب المصريين الأحرار، برفع تلك الغرامات قبل عام 2018، رحمة بالفئة الكادحة.
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