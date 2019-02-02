شكرا لقرائتكم خبر عن "أفريقية النواب" تلتقى باحثى كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل، مع بعض الباحثين بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة.

ويأتى لقاء "اللجنة " مع باحثو كلية الدراسات الأفريقية، فى إطار سلسلة اللقاءات المتعددة منذ بداية دور الانعقاد الحالى من الفصل التشريعى الأول، مع الوزراء والمسئولين المتخصصين والباحثين، من جانب آخر للوقوف على خططهم لتعزيز التوجة نحو القاهرة السمراء، وسفراء الدول الأفريقية لدى مصر وسفراء الدول الأجنبية المتهمين بالشأن الأفريقى من جانب آخر.

جدير بالذكر، أن السفير المصرى بأثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقى السفير أسامة عبد الخالق، قال إن النشاط الذى شهدته فترة رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقى خلال ديسمبر كان محل إشادة أعضاء المجلس، لافتاً إلى أن الرئاسة المصرية النشطة للمجلس تأتى فى إطار الجهود التى تعتزم مصر القيام بها داخل أروقة الاتحاد الإفريقى خلال الرئاسة المصرية المُرتقبة له، والتى سيتسلمها رئيس الجمهورية يوم 10 فبراير المقبل من نظيره الرواندى بول كاجامى.