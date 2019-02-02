حكومة إفريقيا الوسطى: التوصل إلى اتفاق سلام خلال محادثات الخرطوم

أعلنت حكومة ​افريقيا الوسطى​ "التوصّل إلى اتفاق سلام في ​الخرطوم​ مع المجموعات المسلحة"، مؤكّدةً أنّه "سيتمّ التوقيع عليه بالأحرف الأولى غدًا الأحد، من ثمّ في بانغي بعد أيام".

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