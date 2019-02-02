من معرض الكتاب.. "عبدالعال" يطلق مبادرة "القاهرة جميلة"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أطلق اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ومحمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، مبادرة سياحية تحت عنوان "القاهرة جميلة"، وذلك من معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم السبت.

وقال عبدالعال، إن مبادرة "دعوة للسياحة" جاءت بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، موضحًا أن المبادرة يشارك بها حوالي 400 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية.

وأضاف المحافظ، أن المبادرة تهدف إلى تعريف الطلاب بالمعالم السياحية والأثرية، موضحًا أنهم بدأوا الجولة الخاصة بالمبادرة من معرض الكتاب، وذلك لما يمثله من قيمة كبيرة للدولة المصرية كما أن التعليم تعد منذ فترة لتلك المبادرة.

وأكد محمد عطية، أن المبادرة تهدف إلى تنمية روح المواطنة والانتماء وربط المنهج بالقضايا القومية وتنشيط السياحة بمحافظة القاهرة كمشروع قومي، من خلال طلاب المدارس وتوجيه السلوك وتنمية المهارات.

وجسد الطلاب دور المرشد السياحي، وبعض استراتيجيات التعلم الحديثة مثل مسرحة المناهج وتعليم الأقران، كما يشارك في المبادرة جميع طلبة القاهرة من مختلف المدارس، وتتوج المبادرة بمشاركة ذوي القدرات الخاصة.

وشارك في إطلاق المبادرة مجلس الآباء والأمناء والمعلمين وقيادات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وبعض العاملين ومديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، ثم انطلق فريق التربية والتعليم إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي حيث زار المشاركين معالم القلعة وأماكن الشخصيات التاريخية، ومنها إلى مسجد السلطان قلاوون.