مقتل وإصابة 5 أشخاص في تفجير حافلة بمدينة منبج السورية

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن (أ ش أ) قُتل شخص وأُصيب 4 آخرون بجروح اليوم السبت، جراء تفجير حافلة تقل مدرسين سوريين في مدينة منبج شمالي سوريا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن عبوة ناسفة استهدفت حافلة صغيرة تقل مدرسين سوريين في مدينة منبج، ما أسفر عن مقتل سائقها وإصابة 4 مدرسين بجروح.

وأشار المرصد أن التفجير جاء غداة تفجير عبوة ناسفة عن بعد أثناء مرور سيارة تابعة لقيادي في مجلس منبج العسكري مساء أمس الجمعة، ما أدى إلى إصابته بجروح مع 3 من مرافقيه.

يذكر أن مجلس منبج العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة يتولى إدارة المدينة الواقعة في محافظة حلب.

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