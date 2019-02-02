إحالة أوراق شرطي مُتهم بقتل مواطن قبطي ونجله في المنيا إلى المفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا محمد المواجدي:

أحالت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، أوراق شرطي إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاتهامه بقتل مواطن قبطي ونجله أمام إحدى الكنائس وسط مدينة المنيا.

بدأت الواقعة يوم 12 ديسمبر الماضي، بتلقي اللواء مجدي عامر مدير الأمن، إخطارًا من شرطة النجدة، بإطلاق "ربيع مصطفى خليفة" 43 سنة، مقيم بقرية الخيالة بمركز أبو قرقاص، رقيب شرطة النار علي، عماد كمال صادق 50 سنة، ونجله ديفيد 21 سنة، وهما خفيران علي موقع إنشائي تابع لشركة مقاولات أمام خدمة رقيب الشرطة، وأسفر الحادث عن مصرعهما، وكشفت التحريات، أن الواقعة بسبب مشاجرة نشبت بين الطرفين.

وأصدرت مطرانية المنيا وأبو قرقاص بيانًا عقب الحادث، قالت فيه "بينما كان كلٌّ من عماد كمال صادق الشهير بعماد المقدس ٤٩ سنة ومعه ابنه ديفيد ٢١ سنة، يقومان برفع أنقاض منزل مقابل لكنيسة نهضة القداسة بشارع الصرافة، في إطار عملهم في المقاولات بمدينة المنيا، وعلى خلفية خلاف بينهما وبين حارس الكنيسة فقام الأخير بإطلاق النار عليهما فُقتل الاثنين، وتم نقلهما إلى المستشفى، وتم القبض على الشرطي".

كان النائب العام المستشار نبيل صادق أحال "ربيع مصطفى شحاتة" 43 عامًا، شرطي، إلى المحاكمة العاجلة يوم 18 ديسمبر الماضي، وشمل أمر الإحالة أن الشرطي مُتهم بقتل شخصيين أمام دور عبادة ومخالفة القوانين واللوائح المنظمة للعمل.

