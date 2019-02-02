مصادر: قصف تركي لمناطق سكنية بريف عفرين السورية

قصف تركي- أرشيفية

وكالات:

أفادت مصادر محلية سورية، اليوم السبت، قصفت مدفعية الجيش التركي وفصائل المعارضة الموالية لأنقرة، مناطق الشهباء السكانية بريف مدينة عفرين.

وقالت المصادر لقناة "العربية" الإخبارية، إن القصف تم بالمدافع الثقيلة، وإن

عدداً من القذائف سقطت بين منازل القرية المأهولة بالسكان.يذكر أن تلك المناطق تقع تحت سيطرة الجيش السوري والروس ووحدات حماية الشعب الكردية.وأجرى وفد عسكري - أمني تركي محادثات في العاصمة الروسية موسكو، لبحث خطوات مشتركة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وسط توقعات بعملية عسكرية مشتركة يعتزم الجانبان تنفيذها ضد جبهة النصرة، التي وسعت مؤخراً من سيطرتها على مناطق هامة هناك.