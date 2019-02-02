كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا.. إغلاق مئات المدارس وتعطل المرور بسبب الثلوج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حوصر آلاف الأشخاص فى المملكة المتحدة، وتعطلت الرحلات بسبب الثلوج الكثيفة التي اجتاحت أجزاء من البلاد، حيث حذر خبراء الأرصاد الجوية بأنّ الطقس القاسي والصقيع مستمر حتى الأحد، وقد تشهد اسكتلندا درجات حرارة أقل من سالب 16 درجة مئوية.

ووفقاً لصحيفة "جارديان" البريطانية، اليوم السبت، تقطعت السبل بالمئات من قائدي السيارات يوم الجمعة بسبب توقف حركة المرور، في حين واجه ركاب الرحلات الجوية والسكك الحديدية عمليات الإلغاء أو الرحلات الصعبة وتم إغلاق أكثر من 1000 مدرسة، وعانى بعض أصحاب المنازل من انقطاع التيار الكهربائي وتعطّل المشجعون الرياضيون أو ألغيت خطط السفر.

ومن المتوقع توقف القطارات على شبكة سكك حديد جنوب غرب حتى الساعة التاسعة من صباح يوم السبت بعد تساقط الثلوج بغزارة، وفقا لما ذكرته السكك الحديدية الوطنية، ومن المتوقع أن تعمل خطوط ساوث إيسترن للنقل من ويلز وسكك الحديد الغربية الكبرى كالمعتاد.