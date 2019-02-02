كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تطالب أمريكا بعدم الانسحاب من المعاهدة النووية مع روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، إنّ الولايات المتحدة يجب أن تحل خلافاتها مع روسيا من خلال الحوار بدلاً من التهديد بالانسحاب من اتفاق هام للحدّ من الأسلحة النووية بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الجمعة، إن واشنطن ستنسحب من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى لعام 1987 مع روسيا في غضون ستة أشهر ما لم تعد روسيا إلى "الامتثال الكامل والقابل للتحقق" للمعاهدة.

وتزعم واشنطن أن صاروخ كروز نوفيت الروسي الجديد ينتهك الاتفاقية التي تحظر إطلاق الصواريخ الباليستية والصواريخ البعيدة التي يتراوح مداها بين 500 و 5500 كيلومتر.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، إنّ للمعاهدة متوسطة المدى أهمية كبيرة في تحسين العلاقات بين القوى الكبرى، وتعزيز السلام الدولي والإقليمي، والحفاظ على التوازن والاستقرار الاستراتيجيين العالميين". بيان نشر على موقعها على الانترنت.

وتابع البيان إن الصين تعارض إجراء الانسحاب الأمريكي وتحث الولايات المتحدة وروسيا على معالجة خلافاتهما بشكل سليم من خلال الحوار البناء، محذرين من أن الانسحاب الأحادي قد يؤدي إلى عواقب سلبية.

وتنتهي الاتفاقية رسميا في أوائل عام 2021 ولكن يمكن تمديدها بخمس سنوات أخرى إذا وافقت واشنطن وموسكو، ومع ذلك، اتهم المسؤولون الروس الولايات المتحدة باختلاق ذريعة لإنهاء المعاهدة، مما يسمح لهم بتطوير أسلحة جديدة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إنها لا تؤيد وضع اتفاق متعدد الأطراف للحد من الأسلحة لتحل محل معاهدة متوسطة المدى، قائلة إنّ القضايا معقدة للغاية وأنه ينبغي بدلاً من ذلك الحفاظ على الاتفاقات القائمة وتنفيذها.