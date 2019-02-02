والد الزفزافي: من نتحدث معهم يقولون لنا “الفوق”..الدولة لها ألف حل..أليس للمعتقلين الحق في العفو؟

استغرب والد ناصر الزفزافي، معتقل حراك الريف، للمسؤولين الذين يجيبونه بوجود تعليمات عليا، كلما تحدث إليهم عم ملف معتقلي حراك الريف.

وقال أحمد الزفزافي، في بث مباشر بالفايسبوك، أمس الجمعة: “لا نعرف لمن نشتكي في هذا البلد، ففي الدول الديمقراطية، حين يشتكي الشخص يأتيه المسؤولون في اليوم الموالي ليستفسرون ويسألون”

وأضاف والد قائد حراك الريف الذي خصص جزءا مهما من حديثه لمرض ابنه: “أي شخص نتحدث معه يهز صبعه الفوق.. إنها التعليمات العليا، لا أدري كيف نصل إلى هذه الجهات العليا”.

وقال أيضا: “المخزن والدولة لهم ألف حل وحل للملف، ونتذكر أن ‘سيليا’ أطلق سراحها بعفو ملكي، وهؤلاء أليس لهم الحق؟…استشارة بسيطة تنهي الملف”.

وتابع: “أخاطب المجهول حاليا، ولست أدري من أخاطب، لكننا لن نقبل بالإنصاف والمصالحة من جديد، وناصر قالها لي أيضا”.