المغرب: 9 وفيّات خلال أسبوع بسبب إنفلونزا الخنازير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسبّبت إنفلونزا "إتش1إن1" بوفاة تسعة أشخاص في المغرب، خلال أسبوع، بحسب ما أعلن وزير الصحة المغربي، أنس الدكالي، اليوم السبت.

وأشارت وسائل الإعلام الأربعاء إلى الوفاة الأولى. ومنذ ذلك الحين، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات مثيرة للقلق. وكانت الحصيلة الرسمية الخميس خمس وفيات، كما ذكرت وزارة الصحة.

وأكد الدكالي، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية أن "الحالة الوبائية" تبقى رغم ذلك "عادية مقارنة بالسنوات الماضية".

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إلى أن "الجهود تتواصل لرصد أي حالة تسجل في أي مستشفى".

وإنفلونزا الخنازير هو الاسم الشائع المُستخدَم لفيروس "إتش1ان1"، المرض التنفسي الذي يحصل جراء الاحتكاك بالخنازير وينتقل من شخص إلى آخر من طريق الاستنشاق.

وفي 2009، بعد إعلان حالات في الولايات المتحدة والمكسيك، أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرا من الوباء رفعته في 2010.