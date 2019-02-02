انت الان تتابع تفاصيل خبر تفجير جديد يخلف قتيلاً وجرحى في منبج السورية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 فبراير 2019 05:22 مساءً - قتل شخص وأصيب آخرون، اليوم السبت، في تفجير لغم بسيارة تقل معلمين في منطقة منبج بريف حلب شمالي سوريا.

وذكرت وكالة "هاوار" الكردية، أن اللغم كان موضوعاً على طريق السعن لينفجر بسيارة من نوع (فان) كانت تقل المعملين في أثناء توجههم إلى عملهم، ما تسبب بمقتل السائق وإصابة آخرين.

وأمس الجمعة انفجر لغم عن طريق التحكم عن بعد بالقرب من منزل رئيس قوات مجلس منبج العسكري، محمد أبو عادل، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وأضرار في المكان.

من جانبه أعلن تنظيم الدولة، أمس، مسؤوليته عن التفجير قرب منزل القيادي، وقال إنه أعطب آلية رباعية كانت تقل عناصر عسكريين بتفجير عبوة ناسفة.

وتقع منبج على بعد 80 كيلومتراً شرق حلب، وتخضع لسيطرة الوحدات الكردية وسبق أن اتفقت أنقرة وواشنطن على انسحاب "الوحدات" منها، ولكن ذلك لم ينفذ حتى الآن.

تأتي زيادة التفجيرات في منبج منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من سوريا في 19 ديسمبر الماضي، ومواجهة المؤسسات الأمريكية للقرار.

وفي 16 يناير الماضي أدى تفجير انتحاري استهدف دورية مشتركة للقوات الأمريكية والوحدات الكردية إلى مقتل نحو 15 شخصاً بينهم أربعة جنود أمريكيين، وإصابة آخرين من المدنيين والعسكريين، وتبنى تنظيم الدولة العملية كذلك.