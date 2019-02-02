انت الان تتابع هجوم على قاعدة إيرانية وسقوط قتيل و5 مصابين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قتل شخص وأصيب 5 آخرون، اليوم السبت، فى هجوم على قاعدة لقوات "الباسيج" جنوب شرقي إيران، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل، وفقا لـ"العربية". وأعلنت السلطات الإيرانية في وقت سابق مقتل 11 وإصابة 8 من عناصر الحرس الثوري ومنظمة التعبئة (الباسيج)، في اشتباك مع جماعات إرهابية مناوئة للثورة في مدينة مريوان في إقليم كردستان شمال غربي ايران، على الحدود مع العراق. وأفادت قيادة القوات البرية في "الحرس" بأن المسلحين شنّوا هجوما على قاعدة عسكرية، وفجروا مستودع ذخيرة، مشيرة إلى قتل إرهابيين خلال الاشتباك، متوعدة بـ"انتقام لا يرحم".

فيما اتهم مسؤول أمني حزب الحياة الحرة لكردستان بتنفيذ الهجوم، علمًا أنه الجناح الإيراني لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا.من جهة أخرى، ألغى مجلس تشخيص مصلحة النظام تجميد انتخاب سيبانتا نيكنام، وهو زرادشتي، عضواً في المجلس البلدي في مدينة يزد وسط ايران، في مايو 2017، مشيرا إلى أنه يستطيع استعاده