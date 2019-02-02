شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار سيارة ملغومة في الصومال وسقوط ضحايا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (مقديشو)قال مسؤول في الشرطة الصومالية، إن سيارة ملغومة انفجرت أمام قاعدة عسكرية لجنود إثيوبيين في جنوب الصومال اليوم (السبت)، مما أدى لسقوط عدد غير محدد من الضحايا.
وأعلنت جماعة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنه أسفر عن مقتل 16 جنديا إثيوبيا.
ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من صحة ذلك.
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