شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الإيراني يعلن إجراء تجربة صاروخية جديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (طهران)

اعلنت إيران إجراء تجربة على صاروخ عابر جديد يصل مداه إلى أكثر من 1350 كلم، اليوم (السبت).

وقال وزير دفاع النظام أمير حاتمي إن تجربة الصاروخ «هويزه» نفذت بنجاح على بعد 1200 كلم، وأصاب الهدف المحدد له بدقة.

وأضاف: «يمكن أن يكون جاهزاً في أقصر وقت ممكن، ليحلق على علو منخفض جدا».