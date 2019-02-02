“موسكو”: واشنطن تصنع صواريخ محظورة منذ سنتين

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قالت وزارة الدفاع الروسية إن الولايات المتحدة لم تقرر الأنسحاب من معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى فحسب، بل وبدأت تصنيع صواريخ

محظورة، قبل سنتين من شروعها في اتهام روسيا بخرق المعاهدة .

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن، في وقت سابق اليوم، تعليق موسكو التزامها بمعاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، ردا على انسحاب واشنطن منها، مؤكدا أن روسيا ستباشر في تطوير صاروخ فرط صوتي أرضي متوسط المدى.

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