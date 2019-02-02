شكرا لقرائتكم حاكم دبي بين آثار العلا على هامش مشاركته في سباق التحمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - على هامش مشاركة الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم، في #سباق_التحمل على #كأس_خادم_الحرمين الشريفين بالعلا، قام ابنه الشيخ حمدان بنشر صور لهما أثناء جولتهم السياحية على معالم #العلا التاريخية، مبدين إعجابهم بالمشاهد الطبيعية والمخزون التاريخي والثقافي للمنطقة، ودور #السعودية في المحافظة عليها.

وتأتي مشاركة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في سباق القدرة والتحمل عبر فريقين M7 و MRM، وذلك ضمن 237 فارساً من 12 دولة.

السباق الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا، هو أكبر سباق للقدرة والتحمل من حيث القيمة في العالم، حيث رصدت قيمة جائزة كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لسباق القدرة والتحمّل، 15 مليون ريال، وذلك لتعزيز مكانة محافظة العلا كوجهة سياحية للتراث والفنون والثقافة والطبيعة والرياضة.

يذكر أن السباق هو لفئة النجمتين والمعترف به من الاتحاد الدولي للفروسية مسافة 120 كلم على مدى أربعة مسارات تمر عبر جبال العلا فائقة الجمال، وفق مسار تقني يمتد بين الصحراء والجبال ويستغرق نحو 8 ساعات لإتمامه بمشاركة عشرات الفرسان من حول العالم.