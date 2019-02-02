بنعطية يهنئ المنتخب القطري ويؤكد: سعيد بمغامرتي مع فريق الدحيل

عاد الدولي المغربي مهدي بنعطية، الوافد الجديد على صفوف نادي الدحيل القطري، للدفاع عن اختياراته بمغادرة صفوف فريق يوفنتوس، والالتحاق بأول تجربة خليجية في مشوراه.

وعاد بنعطية لنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، اليوم السبت: “سعيد جداً بمواصلة مسيرتي الإحترافية، رفقة أكبر فريق في أسيا وقطر، إنها مغامرة جديدة، بأفاق وتحديات عديدة”.

وأوضح قائد المنتخب الوطني المغربي، بأن غيابه عن مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الأخيرين كان لأسباب شخصية، علماً أن بنعطية خاض أول مباراة رسمية له مع الدحيل بنهائي الكأس أمام الغرافة، يوم الخميس الماضي.

في المقابل، وجه صمام أمان الأسود التهنة لزملاءه بالدحيل القطري، بعد تتويج المنتخب، أمس الجمعة، لقب كأس الأمم الأسيوية، على حساب اليابان، بعد فوز بثلاثة أهداف مقابل واحد، وهي المباراة التي استضافتها مدينةزايد الرياضية.

وكان بنعطية على تواصل مع الجماهير منذ قراره مغادرة أسوار يوفنتوس، حيث كتب سابقاً عبر حساباته الرسمية أم أطرافاً لم تتقبل رحيله واختياره الجديد، مطالباً إياهم باحترام القرارات والاختيارات التي اتخذها، ومتمنيا بأن يحقق فريقه السابق هذه السنة جميع الألقاب، خصوصاً وأنه يضم مجموعة قوية.