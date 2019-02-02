عاجل…استراليا تخلي أحد مطاراتها وتعلن حالة الطوارئ

أغلقت السلطات الاسترالية، اليوم السبت، مطار “بريزبن” الدولي، كما أعلنت حالة الطوارئ فيه.

ونقلت صحيفة “برزبن تايمز” عن شهود عيان القول إن رجلا قيد الاحتجاز بعد أن تسبب في إخلاء المطار الدولي وتعليق حركة القطارات، بعد أن ضبط وهو يحمل سكينا وادعى أنه يحمل قنبلة.

ذكرت شرطة كوينزلاند أن الرجل محتجز وأن الضباط يقومون الآن بعمليات تفتيش للمطار.

وأفادت الصحيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين أفراد الشرطة أو المدنيين، لكن المبنى ظل مغلقا، كما حثت المسافرين على تجنب المنطقة.