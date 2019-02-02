شركة إماراتية تشتري 3 طن ذهب من فنزويلا... وتهديدات أميركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت شركة استثمارية في أبوظبي إنها اشترت نحو ثلاثة أطنان من الذهب من فنزويلا، رغم الاضطرابات السياسية الدائرة في البلاد.

واعترفت شركة "نور كابيتال" في أبو ظبي، في بيان على موقعها الإلكتروني صباح اليوم السبت، بعملية الشراء بعد أن وردت في تغريدة يوم الخميس الفائت للسيناتور الأميركي ماركو روبيو، النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا.

وقال روبيو في تغريدته إن الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو يحاول "سرقة" مقدرات بلاده وتحويلها إلى نقود، وهدد الشركات التركية والإماراتية المتعاونة بفرض عقوبات أميركية عليها.

وقالت شركة نور كابيتال إنها "لم تقم بأية معاملات غير قانونية أو محظورة"، معتبرة أن عملية الشراء التي تمت في 21 كانون الثاني/ يناير الفائت جرت "وفق المعايير والقوانين الدولية المعمول بها".

وأضافت الشركة "إلى أن يستقر الوضع في فنزويلا، تمتنع شركة نور كابيتال عن القيام بأي عمليات أخرى".

وتعد الإمارات حليفا قويا للولايات المتحدة، لكنها واجهت انتقادات متزايدة من بعض نواب الكونغرس الأميركي بسبب تعاونها بالحرب على اليمن مع السعودية. ويذكر أن الحرب على اليمن هي بمباركة ومساعدة ترامب.