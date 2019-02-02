حلب: 11 قتيلا بانهيار مبنى تضرر بالحرب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 11 شخصا، بينهم أربعة أطفال، مصرعهم في مدينة حلب اليوم، السبت، جراء انهيار مبنى متضرر بفعل الحرب السورية. وشكلت حلب لسنوات ساحة معارك بين قوات النظام والفصائل المعارضة في شمال سورية.

وأحصت وكالة سانا مقتل "11 شخصاً بينهم أربعة أطفال" جراء انهيار مبنى مؤلف من خمس طبقات في حي صلاح الدين في مدينة حلب، ثاني كبرى المدن السورية.

وسيطرت قوات النظام السوري بدعم روسي على كافة أحياء حلب، في نهاية العام 2016، بعد سنوات من المعارك والحصار تعرضت لها الأحياء الشرقية التي كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة، وبينها حي صلاح الدين الواقع على أطرافها.

وتظهر صور آليات وعمال إنقاذ وهم يعملون على رفع أنقاض المبنى المنهار وسحب جثث الضحايا.

وأخرج المنقذون شاباً من سكان المبنى، يدعى محمود، حياً من تحت الركام، بعدما سمع عمال الإنقاذ صوته وهو يصرخ طالباً النجدة. وبحسب سانا فإنه الناجي الوحيد من المبنى وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج، ونقلت عن مهندس في المحافظة أنه تمّ "اخلاء المبنيين المجاورين من السكان تحسباً لحدوث أي انهيارات أخرى".

ويقع هذا المبنى في شارع تهدمت وتضررت غالبية أبنيته جراء المعارك والقصف السابق على الحي خلال سنوات النزاع.