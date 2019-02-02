انت الان تتابع 115 قتيلا حصيلة ضحايا انهيار سد في البرازيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ارتفعت حصيلة ضحايا كارثة بلدة برومادينيو البرازيلية، السبت، إلى 115 قتيلاً و248 مفقوداً، إثر انهيار سد في جنوب شرق البرازيل في 25 يناير الماضي، وفق ما ذكرت السلطات. وقال الكولونيل فلافيو جودينيو، المتحدث باسم الدفاع المدني في ولاية ميناس جيرايس: إن "هناك حاليًا 248 مفقودًا و115 قتيلاً"، لافتًا إلى أنه تم التعرف على 71 جثة. كانت الحصيلة الخميس الماضي وصلت إلى 110 قتلى، فضلًا عن 238 مفقودًا، ووقعت الكارثة في 25 يناير الماضي، عندما تسبب انزلاق للتربة بانهيار السد في منجم للحديد الخام قرب مدينة بيلو أوريزونتي عاصمة ولاية ميناس جيرايس.

وتضررت ولاية ميناس جيرايس خلال عام 2015 جراء انهيار "سد منجمي" آخر قريب من ماريانا التي تبعد 120 كلم من برومادينيو، وأسفر عن 19 قتيلاً وتسبب بكارثة بيئية غير مسبوقة في البلاد. وزاد الطقس الماطر من صعوبة عمليات البحث والإنقاذ، لكن سوء الأحوال الجوية لم يمنع مروحيات من أن تجوب سماء المنطقة بحثاً عن ناجين