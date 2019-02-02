تركيا تدين قرار إسرائيل عدم التجديد للمراقبين الدوليين في الخليل

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مقر بعثة المراقبين الدوليين في الخليل وعلم البعثة في 29 يناير 2019

نددت تركيا "بشدة" بقرار إسرائيل عدم التجديد لبعثة المراقبين الدوليين في مدينة الخليل.

وقالت وزارة الخارجية في بيان في ساعة متأخرة الجمعة "ندين بشدة قرار إسرائيل الأحادي إنهاء مهمة +بعثة التواجد الدولي الموقت في الخليل+ ... ونتوقع أن تتم العودة عن هذا القرار السياسي".

نُشرت بعثة المراقبين في الخليل بموجب اتفاق بين الاسرائيليين والفلسطينيين تم التوصل اليه بعد مجزرة شباط/فبراير 1994 عندما قام مستوطن اسرائيلي بقتل 29 فلسطينيا كانوا يصلون داخل الحرم الابراهيمي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين إنه لن يجدد للبعثة واتهمها بالانحياز.

غير أن أنقرة رفضت الاتهام الإسرائيلي.

وقالت "نرفض قطعا الاتهام بأن بعثة المراقبين كانت تعمل ضد إسرائيل، والذي قدمته إسرائيل مبررا لقرارها".

وتشارك تركيا بمراقبين في البعثة التي تقودها النروج ومهمتها رصد التجاوزات التي يرتكبها المستوطنون أو الفلسطينيون ولا يحق لعناصرها التدخل مباشرة لدى وقوع حوادث.

كما ندد مسؤولون فلسطينيون وأوربيون بالقرار الإسرائيلي.