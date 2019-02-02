ممزقا وغارقًا في دمائه.. تكليف أمني لسرعة ضبط قاتل سائق السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

كلف اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، بسرعة كشف غموض سائق عُثر على جثته بالشارع في منطقة النهضة، وبينت التحريات أن الضحية يعمل سائق توك توك واختفى قبل العثور على جثته لنحو يوم.

وأوضحت تحريات المباحث المبدئية، التي أشرف عليها اللواء أشرف الجندي مدير مباحث القاهرة، أن المجني عليه يدعى " مسعود.م"، يعمل سائق "توك توك" بمدينة السلام، وفقد حياته بعد اعتداء بالأسلحة البيضاء، مما أدى لوجود طعنات بأنحاء جسده المختلفة، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط الجناة.

وانتدبت الأجهزة الأمنية فريق من نيابة السلام، لمعاينة موقع العثور على جثة السائق لبيان أسباب الحادث.

وكان قسم شرطة السلام ثاني، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سائق "توك توك" مقتولا وملقى بأحد الشوارع، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.