بالصور- مصرع شخص أسفل عجلات ترام الرمل في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

لقي شخص مصرعه، اليوم السبت، إثر سقوطه أسفل عجلات ترام الرمل، أثناء عبوره القضبان بمحطة شدس شرقي الإسكندرية.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول الرمل يفيد بسقوط شخص أسفل ترام الرمل ومصرعه.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة أول الرمل وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أنه أثناء عبور المدعو "سامح حسين حسين نشأت" قضبان الترام بمحطة شدس سقط من أعلى الحواجز أسفل عجلات الترام أثناء دخوله المحطة المشار إليها، ما أدى لمصرعه.

وقال اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية في تصريح لـ"الخليج 365" إن الضحية حاول العبور من مكان غير مخصص لعبور المشاة، مشيرًا إلى أن الحادث تسبب في توقف حركة الترام نحو نصف ساعة.

ونقلت الجثة لمشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول الرمل، وباشرت النيابة العامة التحقيق.