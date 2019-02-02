تركيا.. القبض على قيادي من "بي كا كا" ذو صلة بإسرائيل

ألقت السلطات التركية، القبض على قيادي بارز في منظمة "بي كا كا" الإرهابية كان معنيا بلقاءات المنظمة مع إسرائيل والولايات المتحدة، خلال عملية أمنية في ولاية أضنة (جنوب).

وقالت النيابة العامة التركية، في بيان، إن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لقيادة الدرك في ولاية مرسين (جنوب)، كشفت نتيجة عملية دقيقة أن "داود باغستاني" المرتبط بما يسمى "المجلس التنفيذي" لـ"بي كا كا" ينشط لصالح المنظمة في مرسين وأضنة بالاسم المستعار "جان بولوت تورغاي".

وأظهرت العملية الأمنية، خطابات ألقاها "باغستاني" سابقًا في معسكرات المنظمة الإرهابية بالعراق، فضلًا عن مواصلته الترويج لأنشطة المنظمة عبر حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النيابة التركية أن "باغستاني" كان رئيسًَا لـ"المعهد الإسرائيلي - الكردي"، وقد عمل في السنوات السابقة كوسيط للقاءات المنظمة الإرهابية مع إسرائيل والولايات المتحدة.

ووفقًا للبيان، فإن "باغستاني" كان يروّج للمنظمة من خلال كتابة منشورات في مجلات صادرة بإسرائيل، وأنه أحد أعضاء ما يسمى "حزب سوريا المستقبل" الذي تأسس العام الماضي بمدينة الرقة، كامتداد لتنظيم "ي ب ك" الذراع السوري لـ"بي كا كا".

وأكّد أنه تم القبض على "باغستاني" في عملية مشتركة بين قيادة الدرك ومديرية أمن مرسين، وتوقيفه مع 3 أشخاص كانوا يسكنون معه بنفس المبنى.