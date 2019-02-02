شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقية شراء الإمارات 15 طناً من ذهب فنزويلا والان مع التفاصيل

بعدما أُثير كثيرٌ من الجدل حول شراء الإمارات 15 طناً من ذهب فنزويلا، ردّت شركة نور كابيتال الإماراتية، بأنها اشترت 3 أطنان ذهب من البنك المركزي للبلاد بتاريخ الـ 21 من يناير الماضي، وفقاً للقوانين والمعايير الدولية.

جاء ذلك في بيان نشرته الشركة الاستثمارية الخاصة على صفحتها بـ "تويتر"؛ حيث قالت: "نور كابيتال لا تنخرط في أيّ عمليات أو تحويلات غير قانونية، في الـ 21 من يناير، اشترت (نور كابيتال) 3 أطنان تقريباً من الذهب من البنك المركزي الفنزويلي، وفقاً للقوانين والمعايير الدولية التي كانت حينها".

وتابعت الشركة بحسبما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية السبت: "إلى حين تستقر الأوضاع في فنزويلا ستمتنع الشركة عن إجراء أيّ عمليات".

يُذكر أن السيناتور الأمريكي ماركو روبيو؛ نشر في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مادورو (الرئيس الفنزويلي) يدهم احتياطيات الذهب لفنزويلا للحصول على سيولة، وقام بسرقة 10 % من الاحتياطيات خلال الأسبوع الماضي، آمل ألا تشترك الإمارات وتركيا في هذه الجريمة الشنيعة، وأيّ شركات منخرطة في ذلك ستواجه العقوبات الأمريكية