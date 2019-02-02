شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 9 مصابين يمنيين للعلاج بمستشفيات القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت سلطات مطار القاهرة الدولي 9 مصابين يمنيين للعلاج بمستشفيات القاهرة بعد إصابتهم بجروح مختلفة وكسور نتيجة للاعتداءات التى تقوم بها قوات الحوثيين على المناطق التى حررتها قوات الجيش اليمنى بمساندة من قوات التحالف العربي.

وأفادت مصادر مطلعة بالمطار ان المصابين وصلوا المطار على متن إحدي الرحلات القادمة من المملكة العربية السعودية، وتم تشكيل عدة فرق طبية مجهزة بسيارات اسعاف واتجهت فرق من ضباط الجوازات لانهاء اجراءات وصولهم بموقع وصول الطائرة.

جدير بالذكر أن المستشفيات المصرية تستقبل الحالات المرضية القادمة من اليمن للعلاج بمسشتفيات القاهرة نظرا لتردي الوضع الصحى والإغاثي والإنساني في الأراضي اليمنية نتيجة للحرب الدائرة منذ سنوات وبعد الإنقلاب الذى قامت بها ميليشيات الحوثي وسيطرت خلاله على عدد من المناطق والمحافظات اليمينة.