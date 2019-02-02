علمت الـ"mtv" أنّ إشكالاً وتضارباً حصلا بين جهاز أمن المطار والجمارك، على خلفية قيام عناصر من جهاز أمن المطار بالإصرار على عدم تفتيش حقيبة عبر جهاز "السكانر" عائدة لأحد المسافرين عبر صالون الشرف. وأفادت المعلومات أنّه بعد إصرار عناصر الجمارك على تفتيش الحقيبة حصل خلاف وتضارب بينهم وبين عناصر الاستقصاء التابعين مباشرة لقائد جهاز أمن المطار.
وذكرت أنّ المسافر صاحب الحقيبة يُدعى هاشم حيدر وهو كان آتياً إلى لبنان عبر صالون الشرف بتوصية من قائد جهاز أمن المطار، وبعد إصرار الجمارك تمّ تفتيش الحقيبة ولم يُعثر بداخلها على أي ممنوعات وتشير المعلومات إلى أنّ الجمارك يصرّ على إجراء تحقيق كون أحد عناصره تعرض للضرب بعد إصرار الجهاز على عمليّة التفتيش.
كانت هذه تفاصيل خبر إشكال وتضارب بين امن مطار بيروت والجمارك على خلفية عدم تفتيش حقيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.