إشكال وتضارب بين امن مطار بيروت والجمارك على خلفية عدم تفتيش حقيبة

علمت الـ"mtv" أنّ إشكالاً وتضارباً حصلا بين ​جهاز أمن المطار​ و​الجمارك​، على خلفية قيام عناصر من جهاز أمن المطار بالإصرار على عدم تفتيش حقيبة عبر جهاز "السكانر" عائدة لأحد المسافرين عبر صالون الشرف. وأفادت المعلومات أنّه بعد إصرار عناصر الجمارك على تفتيش الحقيبة حصل خلاف وتضارب بينهم وبين عناصر الاستقصاء التابعين مباشرة لقائد جهاز أمن المطار.

وذكرت أنّ المسافر صاحب الحقيبة يُدعى هاشم حيدر وهو كان آتياً إلى ​لبنان​ عبر صالون الشرف بتوصية من قائد جهاز أمن المطار، وبعد إصرار الجمارك تمّ تفتيش الحقيبة ولم يُعثر بداخلها على أي ممنوعات وتشير المعلومات إلى أنّ الجمارك يصرّ على إجراء تحقيق كون أحد عناصره تعرض للضرب بعد إصرار الجهاز على عمليّة التفتيش.