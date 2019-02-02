عبد المحسن سلامة: مصنع الورق الجديد يغطي احتياجات مصر والدول العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام، إن بروتوكول التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ومؤسسة الأهرام يأتي تتويجا للتعاون المستمر في مجالات مختلفة أهمها التدريب، مشددا على أهمية إنشاء مصنع للورق في رشيد.

وأشار سلامة في تصريحات عقب توقيع بروتوكول تعاون بينه وبين اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي لإنشاء مستشفى للصحفيين ومصنع للورق، إلى أن البروتوكول الثاني تم توقيعه بين نقابة الصحفيين ووزارة الانتاج الحربي لإنشاء مستشفى الصحفيين في مدينة السادس من أكتوبر، ومن خلاله تصبح وزارة الإنتاج الحربي الاستشاري الرئيسي للنقابة في كل خطوات الإنشاء والمتابعة للمستشفى.

وأكد سلامة أن التعاون مع وزارة الانتاج الحربي شرف كبير، باعتبارها رمز من رموز الدولة المصرية، كونهم لديهم عدة مزايا لا تتوفر في أي جهة أخرى؛ وهي الجدية والالتزام والسرعة في التنفيذ والدقة في الأداء. وتابع: "نحن متأكدون من أن جميع الأمور تسير بدقة، وبسرعة طالما أن الاتفاق تم مع وزارة مهمة مثل وزارة الانتاج الحربي ومع وزير مشهود له بالكفاءة والإخلاص والالتزام التام مثل اللواء الدكتور محمد سعيد العصار."

وتابع بقوله: "وزارة الانتاج الحربي هي البيت الاستشاري الآمن وذي الخبرة بالنسبة لنا، فهو الذي يخبرنا بخطوات التنفيذ". وأشار إلى أن وزارة الإنتاج الحربي لها جذور عميقة في التصنيع والإنتاج والخبرة، وبالتالي تم اللجوء إليها لتوفير عنصر الأمان لهذين المشروعين".

وشدد عبد المحسن سلامة على أن مصنع الورق ليس لمؤسسة بعينها ولا لمصر فقط، لأن الهدف الأصلي أن يغطي احتياجات مصر والدول العربية، فلا يوجد مصنع لورق الصحف في المنطقة العربية أو أفريقيا، قائلا إن المصنع سيغطي حاجة مصر ويقوم بالتصدير للدول الأفريقية والعربية، كما أنه ليس مصنعا لورق الصحف فقط، بل ستتوفر به أربعة خطوط إنتاج متكاملة لجميع أنواع صناعة الورق.​