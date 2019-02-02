برلماني: طارق قابيل مسؤول عن أزمة سوق السيارات.. والوزير السابق يرفض التعليق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية، إن السياسات الحكومية أثرت على سوق العرض والطلب الداخلي لمصر، موضحا أن السياسات الناجحة تجعل تأثر السوق إيجابيا لصالح المواطنين.

وأوضح بدراوي في تصريحات لـ "الخليج 365"، أن الدولة انسحبت من عملية التسعير وقوى العرض والطلب، مستدلا على ذلك بحملة "خليها تصدي"، التي دشنها المواطنوان عبر السوشيال ميديا لمقاطعة شراء السيارات، بهدف تخفيض سعرها.

وأضاف بدراوي أن المسئول عن الأزمة الحالية، التي وصفها بالمفتعلة هو المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، لتأجيله رفع الجمارك والتي كانت مقررة بنسبة ١٠٪ لمدة عامين متتاليين، وهو ما أحدث نوعا من الارتباك بالسوق لتراكم النسب، حيث أصبح لزاما على الدولة رفع 30% من الجمارك دفعة واحدة، وذلك تنفيذا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائي في اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بأن يتم تخفيض التعريفة الجمركية على السيارات (الأوروبية) إلى صفر اعتبارا من 1 يناير 2019.

وقال بدرواي: الناس قررت تلجأ لنفسها كقوة بديلة بعد انسحاب الدولة من ضبط الأسعار.

وتواصل الخليج 365، مع المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، الذي رفض التعقيب على الأمر برمته. ​