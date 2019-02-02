ميركل: أمن الإنترنت مسؤولية كل فرد

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن اعتقادها بأن المواطنين ايضا يتحملون مسؤولية حيال أمن الإنترنت.

وفي رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، قالت ميركل، اليوم السبت، إن أمن الإنترنت يجب ضمانه من قبل الدولة من ناحية، "على سبيل المثال، من خلال المعلومات النشطة"، وأضافت أن "كل فرد عليه من ناحية أخرى جزء من المسؤولية في التعامل بحرص مع بياناته الخاصة".

وتأتي هذه التصريحات بمناسبة فعالية يوم "إنترنت أكثر أمانا" التي تحل يوم الثلاثاء المقبل، حيث يجري في هذا اليوم تعزيز وعي المستخدمين بتوخي المزيد من الأمن على الشبكة الإلكترونية والتعامل الأكثر حرصا ببياناتهم.

وطالبت ميركل " كل فرد بمراعاة الحفاظ على بياناته وتأمينها بشكل معقول"، موضحة أن هذا الأمر ينطبق، على سبيل المثال، على اختيار كلمات مرور قوية " وتغيير هذه الكلمات أيضا بشكل مستمر".

وطالبت المستشارة أيضا بأن يكون الأطفال على دراية بأمن تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن هذا يمثل جزءا مهما من مشروع الميثاق الرقمي للمدارس والذي ستموله الحكومة الألمانية الاتحادية بخمسة مليارات يورو تدفعها إلى حكومات الولايات لنشر الرقمنة في المدارس.

وسيتطلب هذا المشروع تعديلا في القانون الأساسي لتخفيف الحظر المفروض على تدخل الحكومة الاتحادية في الشؤون الخاصة بالسياسة التعليمية التي تعد اختصاصا أصيلا لحكومات الولايات.

كانت الولايات الألمانية رفضت مشروع قانون في هذا الشأن من البرلمان، وبالتالي تم استدعاء لجنة وساطة مُشَكَّلة من البرلمان ومجلس الولايات، وكانت الجولة الاولى من أعمال اللجنة انعقدت يوم الأربعاء الماضي لكنها لم تسفر عن حدوث تقريب.