أمن الجيزة يكشف تفاصيل جديدة في مقتل شابين داخل سيارة بطريق الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب نائب مدير البحث الجنائي في الإيقاع بمتهمين اثنين ثُبت تورطهما في مقتل عاطل وخفير خصوصي عُثر على جثتهما داخل سيارة ملاكي بطريق الواحات.

تحريات العقيد فوزي عامر، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، توصلت إلى السيارة المستخدمة في الواقعة ملك "أحمد.ح"، وكان يستقلها وقت ارتكاب الحادث كلاً من: "صابر.ع"، 36 سنة، صاحب محجر بمكان الحادث، المحكوم عليها الهارب في قضية (عاهة مستديمة)، و"شريف.ع"، 35 سنة، سائق.

عقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن من النيابة، تمكنت مأمورية قادها المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، ومعاونيه الرائدين محمد سكر وأحمد راغب من ضبطهما والسيارة وبندقية آلية و5 طلقات.

أمام العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أقر الأول أنه علم بقيام مرتكبي جريمة القتل باستيقاف السيارات النقل المحملة بالرمال عقب خروجها من المحجر ملكه، والاستيلاء على متعلقات مستقليها مما آثار حفيظته، وأحضر بندقية آلية وطلب من الثاني توصيله بالسيارة المشار إليها وتوجها لمكان الحادث، ولدى مشاهدته للمتهمين أطلق صوبهم عدة أعيرة نارية، وفرا هاربين.

تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.